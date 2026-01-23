Trump | Penso che sia Putin che Zelensky vogliano fare un accordo Witkoff e Kushner incontrano il leader russo a Mosca

Recenti dichiarazioni indicano che sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky potrebbero essere interessati a trovare un accordo. Witkoff e Kushner hanno incontrato il leader russo a Mosca, sottolineando l’importanza di questi colloqui nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina. Questi sviluppi evidenziano la possibilità di un percorso diplomatico per risolvere le controversie in corso, anche se la situazione resta complessa e in evoluzione.

«L’incontro con Volodymyr Zelensky è andato bene», «penso che sia Putin che Zelensky vogliano fare un accordo. Zelensky mi ha detto oggi che gli piacerebbe raggiungere un’intesa». Lo ha detto Donald Trump a bordo dell’Air Force One, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Parole che arrivano in ore delicate, con l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e Jared Kushner al Cremlino, per un incontro con il leader russo. Secondo quanto comunicato dal Cremlino ai colloqui partecipano anche, per parte statunitense, il commissario della Federal Acquisition Service Josh Gruenbaum, e, per la parte russa, il direttore del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) e inviato speciale presidenziale russo per la cooperazione economica con l’estero, Kirill Dmitriev, e il consigliere del Cremlino Yury Ushakov.🔗 Leggi su Open.online

