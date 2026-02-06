Com’è avere a che fare con Trump se sei un leader europeo

L'ex primo ministro irlandese Leo Varadkar ha spiegato che, quando si tratta di relazioni con Donald Trump, quello che conta davvero sono i rapporti diretti. Secondo lui, bisogna saper gestire gli imprevisti e mantenere un approccio pratico. Varadkar ha aggiunto che non ci sono formule magiche, ma solo la capacità di affrontare le situazioni in modo concreto.

L'ex primo ministro irlandese Leo Varadkar ha raccontato al Post che contano i rapporti diretti, e una certa capacità di gestire gli imprevisti L’ex primo ministro irlandese Leo Varadkar ha incontrato Donald Trump quattro volte nella sua carriera, con una strategia che lui stesso riassume così: «Non provocare la bestia». Intende che la priorità negli incontri è sempre stata evitare a ogni costo che il presidente degli Stati Uniti se la prendesse con il suo paese, l’Irlanda, o con lui, o che intravedesse un pretesto per farlo. È una tattica che durante i due mandati di Trump hanno adottato vari leader mondiali, cercando modi per non farlo arrabbiare ed evitando le possibili ritorsioni, politiche o commerciali che fossero. 🔗 Leggi su Ilpost.it

