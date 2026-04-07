Il 50enne originario di Cadrezzate, noto come il killer dei fornai, è scomparso ancora una volta, a distanza di soli sei mesi dal suo precedente tentativo di fuga. La polizia ha avviato immediatamente le ricerche, dopo che l’uomo è risultato irreperibile. Si tratta del secondo episodio di questo tipo in un breve periodo, senza ulteriori dettagli sulla sua attuale posizione o sulle circostanze della sparizione.

Elia Del Grande, 50 anni, originario di Cadrezzate, in provincia di Varese, e noto alle cronache come l'autore della cosiddetta "strage dei fornai", è di nuovo irreperibile. L'uomo non ha fatto rientro, domenica 5 aprile, alla casa lavoro di Alba, nel Cuneese, dove stava scontando una misura di sicurezza, dopo un permesso concesso per le festività pasquali. Il rientro era previsto nel pomeriggio di Pasqua, ma Del Grande non si è presentato alla struttura "Giuseppe Montalto", dove era stato assegnato per sei mesi e dove svolgeva attività di volontariato in una mensa per persone in difficoltà. È stata quindi formalizzata la sua irreperibilità e sono scattate le ricerche da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il killer dei fornai è fuggito di nuovo: secondo tentativo di fuga in sei mesi. Parte la caccia

Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella "strage dei fornai"Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro.

Leggi anche: Elia Del Grande di nuovo in fuga: il killer della “strage dei fornai”: ricerche in tutta Italia

Temi più discussi: Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande evaso durante un permesso premio: a Varese le ricerche del killer dei fornai, tra il forno di famiglia e il lago su cui dribblava i posti di blocco; Elia Del Grande di nuovo in fuga: il killer della strage dei fornai: ricerche in tutta Italia; Elia Del Grande è evaso di nuovo: il killer della strage dei fornai è in fuga – Ricerche in tutta Italia.

Elia Del Grande è sparito a Pasqua. Due fughe in sei mesi per il killer dei fornaiElia Del Grande, 50 anni, originario di Cadrezzate, in provincia di Varese, e noto alle cronache come l'autore della cosiddetta strage dei ... iltempo.it

Elia Del Grande di nuovo in fuga: il killer della strage dei fornai: ricerche in tutta ItaliaIl 50enne non è rientrato dal permesso pasquale concesso dalla casa lavoro di Alba. È la seconda fuga in sei mesi dopo il triplice omicidio del 1998. ilgiornale.it

cartiera Valente parte !/2 La Cartiera Valente, nota anche come Antica Cartiera di Vivaro a Dueville, è un importante sito di archeologia industriale con oltre 500 anni di storia, situato in località Vivaro. Fondata nel 1595 da Iseppo Da Porto su un precedente mu - facebook.com facebook

Il riscatto di #Alisson Santos da parte del #Napoli è fissato a €15M x.com