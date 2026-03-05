False recensioni online ok alle nuove norme Santanchè | Storico traguardo per Pmi e consumatori

Il Parlamento ha approvato una legge che introduce nuove regole per contrastare le recensioni false sui siti internet. La normativa stabilisce procedure e sanzioni precise per chi pubblica o utilizza recensioni ingannevoli. La decisione è stata annunciata da un rappresentante politico, che ha definito la misura un passo importante per le piccole e medie imprese e per i consumatori.

Arriva una disciplina specifica contro le recensioni false online. Con l’approvazione del Ddl Pmi viene introdotto un pacchetto di norme che punta a contrastare le pratiche scorrette nel sistema delle valutazioni sul web, con l’obiettivo di tutelare imprese e consumatori nel settore turistico e della ristorazione. A commentare il provvedimento è stata la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha parlato di “uno storico traguardo a tutela di imprese e consumatori”. “La nuova legge, fortemente voluta dal ministero del Turismo, è una significativa presa di posizione contro quelle pratiche scorrette che danneggiano il tessuto imprenditoriale ed economico, intaccando la reputazione delle aziende e ingannando i turisti”, ha dichiarato Santanchè. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Decreto Pmi, via libera in Senato: c’è la stretta sulle recensioni onlineIl Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, che diventa così legge dello Stato.

