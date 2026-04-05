Guarda Lionel Messi segnare il primo gol al Nu Stadium mentre il boss lamenta il problema di squadra dopo che Luis Suarez ha aiutato i giganti della MLS a superare l’inizio da incubo nella nuova casa

Lionel Messi ha segnato il suo primo gol al Nu Stadium, mentre il dirigente della squadra ha espresso preoccupazione per alcune difficoltà interne. Nel frattempo, Luis Suarez ha contribuito alla vittoria dei suoi compagni contro i rivali della MLS, aiutando la squadra a superare un avvio difficile nella nuova arena. La partita si è conclusa con una prova importante per entrambe le formazioni.

2026-04-05 17:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Lionel Messi e Luis Suarez hanno salvato l’Inter Miami da un inizio perdente nella serata di apertura al loro Nu Stadium – mentre l’allenatore Javier Mascherano ha detto che la prestazione della sua squadra nel primo tempo nel pareggio per 2-2 contro Austin lo aveva lasciato con un sentimento “amaro” e “triste”. Myrto Uzuni ha colpito un palo su punizione per gli ospiti nei primi tre minuti prima che Guilherme Biro colpisse di testa su corner di Facundo Torres per diventare il primo marcatore in assoluto nello stadio da 26. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Guarda Lionel Messi segnare il primo gol al Nu Stadium mentre il boss lamenta il “problema di squadra” dopo che Luis Suarez ha aiutato i giganti della MLS a superare l’inizio da incubo nella nuova casa Non seguite Lionel Messi nell’oscurità della MLS, Salah ha messo in guardia dal trasferimento di Miami dal capo dell’Egitto2026-03-30 11:37:00 Il web non parla d’altro: Mohamed Salah dovrebbe unirsi a Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, piuttosto che andare in MLS... Leggi anche: Mls, Messi infinito meglio di Ronaldo! Guarda la firma sul gol numero 900