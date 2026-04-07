Durante l’inaugurazione del NU Stadium di Miami, il giocatore ha segnato il primo gol della partita contro l'Austin FC, contribuendo a un risultato finale di 2-2. Lo stadio, con una capienza di 26.700 posti, ha visto il suo primo match ufficiale, con il giocatore che ha festeggiato il primo goal nel nuovo impianto. La partita ha attirato numerosi spettatori e ha segnato l’apertura della nuova struttura sportiva.

Non poteva che essere Leo Messi a inaugurare il NU Stadium di Miami, gioiello da 26700 posti con cui il club della Florida traccia una nuova linea per il campionato Mls. Durante il weekend, l'Inter Miami ha sfidato l'Austin FC. I texani sono passati in vantaggio al 6', ma alla Pulce sono bastati 4' per pareggiare i conti. E, curiosità, il gol è arrivato proprio sotto il settore a lui dedicato: il Leo Messi stand che rappresenta un grande motivo di vanto per la società statunitense. L'Austin FC a inizio ripresa sono tornati in vantaggio, ma ha fissare il 2-2 definitivo è stata un'altra leggenda, Luis Suarez, partito dalla panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Così Messi ha acceso la notte dell'inaugurazione del NU Stadium di Miami

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“Mi domando spesso perché sia così necessario per tanti sentirsi autorizzati a dire se sono carina o meno. Quello che vorrei davvero è essere riconosciuta per la mia persona: Giulia. Nonostante questo, capita di sentirsi messi da parte. Le critiche non mancan - facebook.com facebook

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