Uomo ferito a morte e abbandonato davanti all’ospedale | chiarito il giallo nel Varesotto

Nelle indagini sul caso dell’uomo trovato gravemente ferito e abbandonato davanti all’ospedale di Magenta, è stata fatta chiarezza. La vicenda, che aveva suscitato preoccupazione, si è conclusa con la risoluzione del mistero riguardante le sue condizioni e le circostanze del decesso.

È stato risolto il mistero dell'uomo lasciato in fin di vita davanti all'ospedale di Magenta, deceduto poco dopo il ricovero. Secondo quanto ricostruito, il ferimento mortale sarebbe avvenuto durante un tentativo di furto in una villa a Lonate Pozzolo. Il tentato furto e la colluttazione. Poco prima delle 11 del mattino, il proprietario dell'abitazione, insospettito da rumori anomali, è intervenuto sorprendendo due ladri all'interno della villa. Ne è scaturita una violenta lite, come riferito dai Carabinieri del comando provinciale di Varese: durante lo scontro, il padrone di casa è stato colpito ripetutamente al volto, reagendo con una coltellata risultata fatale per uno dei malviventi.

