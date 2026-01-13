Una città sempre più a quattro zampe | oltre 18mila gli iscritti all' anagrafe canina i meticci la razza che va per la maggiore

La città si conferma sempre più a misura di cane, con oltre 18.000 iscritti all'anagrafe canina. I meticci rappresentano la maggior parte degli animali registrati, riflettendo una crescente attenzione alle esigenze degli animali domestici. Nel 2025, il Canile comunale

Il Canile comunale "Stefano Cerni" chiude il 2025 con 147 ingressi e una gestione complessiva di 270 cani nel corso dell’anno. 35 sono state le adozioni grazie alle numerose attività educative e dimostrative organizzate. Sono invece oltre 18mila i cani registrati all'anagrafe canina, con i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

