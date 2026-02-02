Gasolio di contrabbando venduto illegalmente | 155mila litri sequestrati nel Casertano

La Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto un grosso traffico di gasolio di contrabbando nel Casertano. Durante un’operazione a San Marco Evangelista, i militari hanno sequestrato 155mila litri di carburante illegale. Oltre al gasolio, hanno trovato anche olio lubrificante e additivo per prodotti energetici, tutti nascosti e pronti per essere venduti senza regolare autorizzazione. I finanzieri hanno messo fine a questa filiera illegale, che avrebbe potuto mettere a rischio sicurezza e ambiente.

A San Marco Evangelista, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato anche olio lubrificante e additivo per prodotti energetici. Un uomo è stato arrestato, mentre altri quattro sono stati denunciati.

