Il fratellino di 5 anni sta facendo il sonnellino pomeridiano | 11enne gli spara e lo uccide negli USA

Un bambino di 11 anni nello Stato del Colorado ha sparato al fratellino di 5 anni, che stava facendo il sonnellino pomeridiano, causando la sua morte. L'episodio è avvenuto dopo la scuola e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La famiglia coinvolta non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto e le eventuali responsabilità.

Un bambino di 11 anni dello Stato USA del Colorado ha ucciso il fratellino di 5 anni mentre dormiva dopo la scuola. L’undicenne è accusato di omicidio di primo grado ed ora è in un carcere minorile. La famiglia, sconvolta, ha lasciato la casa di Centennial e si sta trasferendo tra vari hotel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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