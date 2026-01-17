A 11 anni spara e uccide il padre negli Usa gli aveva confiscato Nintendo Switch
Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre nella contea di Perry, Pennsylvania, il 13 gennaio. La tragedia è avvenuta dopo che il genitore aveva confiscato il Nintendo Switch al figlio. L’incidente ha suscitato attenzione mediatica e sollevato interrogativi sulla gestione delle emozioni e sulla sicurezza in famiglia. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica conseguenza.
Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che gli aveva confiscato il Nintendo Switch. L’incidente è avvenuto - riportano i media americani - il 13 gennaio nella contea di Perry, in Pennsylvania. La polizia è arrivata sul posto di notte rispondendo a una chiamata d’emergenza e ha trovato Douglas Dietz, 42 anni, morto nel letto. La moglie dormiva quando ha udito un forte rumore che l'ha svegliata. Ha provato a scuotere Dietz, senza ottenere risposta. Sentendo un suono simile a gocce d’acqua ha acceso la luce, realizzando che era sangue. A quel puntoil bambino, C.D., ha detto alla mamma: «papà morto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
