Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre nella contea di Perry, Pennsylvania, il 13 gennaio. La tragedia è avvenuta dopo che il genitore aveva confiscato il Nintendo Switch al figlio. L’incidente ha suscitato attenzione mediatica e sollevato interrogativi sulla gestione delle emozioni e sulla sicurezza in famiglia. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica conseguenza.

Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che gli aveva confiscato il Nintendo Switch. L’incidente è avvenuto - riportano i media americani - il 13 gennaio nella contea di Perry, in Pennsylvania. La polizia è arrivata sul posto di notte rispondendo a una chiamata d’emergenza e ha trovato Douglas Dietz, 42 anni, morto nel letto. La moglie dormiva quando ha udito un forte rumore che l'ha svegliata. Ha provato a scuotere Dietz, senza ottenere risposta. Sentendo un suono simile a gocce d’acqua ha acceso la luce, realizzando che era sangue. A quel puntoil bambino, C.D., ha detto alla mamma: «papà morto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - A 11 anni spara e uccide il padre negli Usa, gli aveva confiscato Nintendo Switch

Leggi anche: Bambino spara e uccide il padre perché gli aveva portato via la Nintendo Switch

Leggi anche: A 11 anni spara e uccide il padre. “Mi ha tolto la Nintendo Switch, ero arrabbiato”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ladro ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo, cosa sappiamo; Bambino spara e uccide il padre perché gli aveva portato via la Nintendo Switch; Il Museo Ettore Fico cerca un modo di salvarsi dopo la mostra su Berlinguer; Ruba una birra al supermercato e scoppia una lite. L'addetto alla sicurezza reagisce e lo picchia: ora è in fin di vita.

Usa, bambino di 11 anni spara e uccide il padre: gli aveva sequestrato la console giochi - Un bambino di 11 anni della Pennsylvania, negli Stati Uniti, avrebbe ucciso a colpi d'arma da fuoco il padre, dopo che questi gli aveva confiscato la console ... lapresse.it