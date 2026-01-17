Un tragico episodio negli Stati Uniti vede un bambino di 11 anni accusato di aver ucciso il padre, dopo che quest’ultimo gli aveva sequestrato la Nintendo Switch. L’incidente solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti familiari e sulla vulnerabilità dei minori in situazioni di tensione. Si tratta di un caso che evidenzia i rischi legati a comportamenti impulsivi e alle conseguenze di comportamenti autoritari in ambito familiare.

Choc negli Stati Uniti, dove un bambino di soli 11 anni è accusato di omicidio per aver sparato al padre: alla base della follia che ha spinto il minore ad agire ci sarebbe la rabbia derivante dal sequestro della sua Nintendo Switch ad opera del genitore. Stando a quanto riferito dalla polizia di stato della Pennsylvania a WGAL News 8, i fatti si sono verificati nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio nel distretto di Duncannon, all'interno del territorio della contea di Perry. Dopo aver ricevuto una segnalazione in cui si parlava di "un uomo privo di sensi", gli agenti sono intervenuti d'urgenza in un'abitazione sita in South Market Street intorno alle ore 3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 11enne spara e uccide il genitore: gli aveva portato via la Nintendo Switch

