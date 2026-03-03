Andy Warhol si sarebbe divertito

Lo scorso 18 novembre 2022, otto chili di farina sono stati lanciati su un'opera di Andy Warhol esposta alla Fabbrica del Vapore di Milano. L'episodio ha attirato l'attenzione su un atto di vandalismo contro l'opera e ha coinvolto persone presenti nell'area, che hanno assistito alla scena senza intervenire immediatamente. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente.

Lanciarono otto chili di farina, lo scorso 18 novembre 2022, su un'opera di Andy Warhol esposta alla Fabbrica del Vapore di Milano. Bersaglio dei sette ecoattivisti di Ultima Generazione, in quell'occasione fu la Bmw M1 decorata dall'artista. A processo con loro anche i quattro ecoattivisti che parteciparono a un altro blitz per il clima: quello del 15 novembre 2023 all' Arco Della Pace. Vernice ad acqua per chiedere al governo "un fondo per le vittime dei disastri climatici ", spiega uno degli imputati in aula. La vernice arancione era stata gettata sul marmo del monumento, che è stato poi oggetto di restauro. Ieri è stato sentito, in qualità di consulente della difesa degli 11 imputati per imbrattamento, anche lo storico dell'arte Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena.