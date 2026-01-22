La biblioteca Cionini riapre i suoi spazi con una nuova esposizione dedicata a un’opera di Andy Warhol. L’evento, annunciato dall’assessore alla Cultura Federico Ferrari, segna il ripristino delle attività culturali nei locali di via Rocca, offrendo alla comunità un’occasione per riscoprire il patrimonio artistico e culturale della città. La giornata di inaugurazione prevede incontri e iniziative rivolte a pubblico di ogni età.

"Abbiamo rinnovato le mura, ora riaccendiamo le storie". Con queste parole l’assessore alla Cultura Federico Ferrari annuncia la riapertura della biblioteca Cionini in programma sabato con una giornata ricca di ospiti e di eventi che salutano il ritorno alle attività dei locali di via Rocca. Chiusa poco più di un anno fa per un importante intervento di restyling finanziato dal Pnrr (circa 3 milioni di euro) ma pronta ad essere restituita alla città. "Dopo un anno di stop – aggiunge l’assessore - abbiamo pensato in grande e di tornare ad aprire la biblioteca con una settimana intera di iniziative ed incontri per celebrare nel migliore dei modi la riapertura di uno dei punti di riferimento culturali per la nostra comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’opera di Andy Warhol inaugura la biblioteca

Andy Warhol: l’artista che eleva la serialità ad estetica contemporaneaAndy Warhol, icona della Pop Art, ha rivoluzionato il mondo dell’arte trasformando la serialità in un elemento estetico distintivo.

