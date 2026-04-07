Un fattorino che aveva l’abitudine di arrivare ogni giorno a casa con il suo pacco si è improvvisamente allontanato. Tre cani, un husky, un Bearded Collie e un Pomerano, sono rimasti ad aspettarlo davanti alla porta, senza più vedere il loro visitatore abituale. La scena si ripete quotidianamente, lasciando i cani in attesa di un’assenza improvvisa.

Tre cani, tra cui l’husky Freya, il Bearded Collie Bear e il piccolo Pomerano Adalind, attendono quotidianamente alla porta di casa un che ha cessato il proprio rapporto di lavoro. Per rimediare alla tristezza dei loro animali, i proprietari hanno iniziato a simulare le consegne quotidiane travestendosi da fattorini. La situazione ha preso piede presso la famiglia di @maruhusky, dove i tre animali domestici hanno sviluppato un legame profondo con l’operatore postale. Questo rapporto è iniziato quando Freya era ancora una cucciola, creando un’abitudine basata sull’attesa e sull’affetto reciproco. Il video che documenta questa vicenda è diventato virale, accumulando oltre 40. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il fattorino se n’è andato: il piano geniale per consolare i cani

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