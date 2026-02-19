Protetto | Se n’è andato il reverendo Jackson L’ultimo ponte con Selma

Il reverendo Jackson è morto, lasciando un vuoto nel movimento per i diritti civili. La sua scomparsa deriva da complicazioni di salute, che lo avevano costretto a rallentare le attività negli ultimi mesi. È stato un leader importante durante le marce di Selma, dove ha partecipato a manifestazioni decisive per il diritto di voto. La sua figura è stata un punto di riferimento per molti attivisti e volontari. La comunità locale ricorda con affetto il suo impegno e la sua passione per la giustizia. La sua mancanza si farà sentire in modo particolare nei prossimi mesi.

Jesse Jackson è morto oggi a 84 anni, dopo aver dedicato la vita alla lotta per i diritti civili. Addio a Jesse Jackson, il reverendo afroamericano icona dei diritti civili. Fu al fianco di Martin Luther King nella celebre marcia di Selma. Jesse Jackson, noto per la sua lunga battaglia per i diritti civili, è morto oggi a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva debilitato negli ultimi anni.