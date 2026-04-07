Il fascino del tempo in piazza Cavour | torna il mercatino del vintage

Agrigento si appresta a ospitare l'edizione 2026 del “Mercatino del vintage”, un evento promosso dal Comune che si svolgerà nel centro cittadino. L'iniziativa mira a coinvolgere operatori economici, associazioni e appassionati per l’esposizione di oggetti d’epoca e curiosità di altri tempi. L’appuntamento, che si svolgerà in piazza Cavour, rappresenta un momento di incontro dedicato agli amanti del passato e del collezionismo.

Agrigento si prepara a fare un tuffo nel passato con l'edizione 2026 del “Mercatino del vintage”. L'iniziativa, promossa dal Comune, punta ad animare il centro cittadino richiamando operatori economici, associazioni e appassionati del settore per esporre oggetti d'epoca e curiosità d'altri tempi come abiti d'epoca, accessori, antiquariato e collezionismo. Gli appuntamenti sono stati fissati per le giornate del 12, 19 e 26 aprile. Per l'occasione piazza Cavour diventerà il fulcro della manifestazione, che si svolgerà dalle ore 8 alle 18, ospitando le postazioni degli espositori in aree tassativamente individuate dagli uffici comunali per non intralciare la vivibilità dello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Il fascino del passato torna a Empoli con la sesta edizione del Vintage Fest Leggi anche: "Il Riciclo dei Ricordi”: torna il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di Carbonara