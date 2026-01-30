Il fascino del passato torna a Empoli con la sesta edizione del Vintage Fest

Il Palazzo delle Esposizioni di Empoli si prepara ad accogliere la sesta edizione del Vintage Fest. La manifestazione, che si svolge in piazza Guido Guerra, porta indietro nel tempo appassionati di pezzi d’epoca e collezionisti. Per tre giorni, il centro si trasforma in un mercato di oggetti vintage, musica e atmosfere retrò. Molti visitatori si aspettano di trovare pezzi unici e rivivere il fascino del passato.

Il Palazzo delle Esposizioni di Empoli in Piazza Guido Guerra si appresta a trasformarsi in una vera e propria macchina del tempo, con il ritorno del Vintage Fest Empoli. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, dalle 10:00 alle 20:00, torna la manifestazione vintage firmata Ganzo! Eventi Culturali, giunta alla sua sesta edizione con il patrocinio del Comune di Empoli. Con un biglietto di ingresso di 4,00 Euro, il Vintage Fest propone al pubblico appassionato di vintage un'esperienza coinvolgente e immersiva, tra shopping, collezionismo, tecnologia retrò e lifestyle.

