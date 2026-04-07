Il Dl carburanti fa muovere l’Italia | ora si teme per chimica e farmaci

Il decreto Carburanti bis, approvato venerdì scorso, è attualmente in discussione nella commissione Finanze del Senato. Si tratta di un provvedimento che mira a contenere l’aumento dei costi energetici, una questione che ha suscitato preoccupazioni in vari settori industriali. La misura riguarda direttamente i prezzi dei carburanti e si inserisce in un quadro di interventi per cercare di stabilizzare il mercato dell’energia nel Paese.

Il decreto Carburanti bis, approvato venerdì scorso e già oggi all'esame della commissione Finanze del Senato, rappresenta un nuovo argine alla dinamica dei prezzi energetici che rischia di diventare strutturale. Il provvedimento proroga la riduzione delle accise dall'8 aprile al primo maggio: l'aliquota su benzina e gasolio scende a 47,29 centesimi al litro (con un beneficio di circa 25 centesimi alla pompa), quella sul Gpl a 16,777 centesimi al chilo, mentre l'accisa sul metano viene azzerata. La relazione tecnica stima una perdita di gettito di circa 159,5 milioni sul gasolio e 81,8 milioni sulla benzina, oltre 300 milioni complessivi, coperti in larga parte con le maggiori entrate Iva generate dal caro carburanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Dl carburanti fa muovere l’Italia: ora si teme per chimica e farmaci Leggi anche: Dl Bollette, legge elettorale: Meloni ora teme il pantano parlamentare Leggi anche: Dal Baltico al Mar Nero, ora si teme l'escalation: l?Italia e la Nato si blindano lungo i confini del fianco Est Temi più discussi: Carburanti, possibile proroga taglio accise. Ue: 'Ridurre domanda'; Il Dl carburanti fa muovere l’Italia ora si teme per chimica e farmaci; Taglio accise carburanti, cosa prevede il decreto approvato oggi in Cdm: le misure; Il governo Meloni proroga il taglio delle accise fino al primo maggio. Il Dl carburanti fa muovere l’Italia: ora si teme per chimica e farmaciIl decreto-bis stanzia più di 2 miliardi per famiglie e imprese. Chiusa la questione Transizione 5.0, più fondi per l’export. Ma all’orizzonte incombono nuovi aumenti Il decreto Carburanti bis, ... ilgiornale.it Taglio accise, proroga fino al primo maggio: approvato il decreto carburanti. Meloni: «Fase delicata»In arrivo la proroga del taglio delle accise, che scade il 7 aprile. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi «il Consiglio dei ministri è convocato venerdì 3 aprile ... ilmattino.it Un emendamento approvato alla Camera elimina i requisiti di residenza in Italia per i cittadini UE ed estende la prestazione ai figli all'estero in un paese comunitario. - facebook.com facebook La salina Conti Vecchi è la seconda più grande d'Italia. Qui un ingegnere toscano Luigi Conti Vecchi, dopo aver diretto le ferrovie sarde, una volta in pensione, bonificò questo stagno alle porte di Cagliari e ne fece un'industria del sale. Ancora attiva, dopo 90 x.com