Dl Bollette legge elettorale | Meloni ora teme il pantano parlamentare

Il governo sta affrontando due provvedimenti chiave, il decreto bollette e la riforma della legge elettorale, che stanno generando polemiche e rischiano di bloccare i lavori parlamentari. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha dichiarato di non essere impegnato nella preparazione di nuovi decreti, mentre si intensificano le discussioni tra le forze politiche sulla gestione delle leggi in agenda.

La premier auspicava accelerate ma i tempi si allungano. Non solo la Lega, anche il ministro dell'Ambiente apre a modifiche del provvedimento. Settimana prossima il dossier finirà in Cdm (con l'incognita Ets e la mancanza di un "piano b") Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin da una parte dice di non "stare preparando alcun nuovo provvedimento" sull'energia. Dall'altro, però, quando gli si fa notare che insomma l'escalation in medio oriente, le ripercussioni sugli approvvigionamenti energetici e sui prezzi dell'energia, potrebbero rendere vano l'intervento varato un paio di settimane fa, lui prende tempo.