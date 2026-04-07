20th Century Studios ha svelato il nuovo trailer de Il Diavolo Veste Prada 2, con la canzone originale “Runway” interpretata da Lady Gaga e Doechii. Sono inoltre disponibili i nuovi character poster. Il tour mondiale del nuovo film 20th Century Studios Il Diavolo Veste Prada 2 era iniziato nei giorni scorsi a Città del Messico. In questi giorni Meryl Streep e Anne Hathaway hanno fatto tappa a Tokyo. Il tour proseguirà nelle sole città di Seul e Shanghai, per poi continuare con la prima mondiale del film a New York e concludersi con la premiere europea a Londra. Il lookbook con la raccolta di tutti gli outfit indossati dal cast nel corso del tour, sarà disponibile dopo ogni evento ( link lookbook ). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il Diavolo veste Prada 2: il trailer finale

Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway torna a lavorare a Runway nel trailer finaleIl 29 aprile arriverà nei cinema italiani l'atteso sequel della commedia con star il cast guidato da Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestley.

Il Diavolo veste Prada 2: Lady Gaga firma la colonna sonora e svela il trailer finaleIl Diavolo veste Prada 2: il trailer finale del sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway.

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2, il trailer finale è fuori: lo scandalo di Miranda, la sfilata di moda a Milano e la nuova canzone di Lady Gaga; Il diavolo veste Prada 2, il tour di Streep e Hathaway e quando esce il film in Italia; Il diavolo veste Prada : ecco come Streep e Hathaway si vestivano per il press tour del 2006; Dal sogno alla realtà: il designer siciliano che ha conquistato Il Diavolo veste Prada 2.

Tutti i look di Anne Hathaway e Meryl Streep per il tour de Il Diavolo Veste Prada 2In attesa dell'uscita del film (e dei look sul grande schermo) una carrellata degli outfit scelti da Miranda e Andy per le première in giro per il mondo ... vogue.it

Il Diavolo veste Prada 2, quando la realtà supera la finzioneL'ora X si avvicina. In questo aprile povero sul fronte moda, tutti aspettano (aspettiamo) un'unica cosa: l'uscita del Diavolo veste Prada 2 che si avvicina sempre più, ... ilmessaggero.it

la Repubblica. . La chiusura del cerchio couture aperta da Il diavolo veste Prada nel 2006 è avvenuta: l’ultima cover di Vogue US con Anna Wintour e Meryl Streep nei panni di Miranda Priestley allenta i nastri tra realtà e finzione, certificando definitivamente q - facebook.com facebook

Nel tour promozionale dell'attesissimo sequel di Il Diavolo Veste Prada, partito d Città del Messico, Anne Hathaway ha brillato grazie all'indiscutibile «re del trucco», il rossetto rosso, segnando un volta pagina dall'estetica clean e minimale degli ultimi anni x.com