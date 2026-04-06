Il 29 aprile arriverà nei cinema italiani l'atteso sequel della commedia con star il cast guidato da Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestley. 20th Century Studios ha condiviso online il trailer finale dell'atteso film Il Diavolo Veste Prada 2, in arrivo nelle sale italiane il 29 aprile. Oltre al video inedito, online sono stati condivisi anche i character poster del progetto che riporta sul grande schermo la storia ambientata nel mondo della moda e dell'editoria. Cosa mostra il trailer finale Nel nuovo filmato promozionale del sequel della commedia cult, si vede Andrea (il personaggio interpretato da Anne Hathaway) ritornare nella redazione di Runway, dove racconta la sua esperienza alla giovane che lavora come assistente, ricordando come avesse avuto l'occasione di partecipare alla settimana . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway torna a lavorare a Runway nel trailer finale

Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una "smemorata" Meryl Streep nel trailer ufficialeAnne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci ed Emily Blunt: la gang de Il Diavolo Veste Prada si riunisce per una nuova incursione nel mondo dell'alta...

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Il Diavolo Veste Prada 2: ecco il trailer con Lady Gaga e DoechiiArriva il trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2: il sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway torna al cinema con il cast originale. vgmag.it

Rilasciate nuove immagini de Il diavolo veste Prada 2 In queste ore è stato rilasciato il trailer definitivo del sequel, che uscirà in Italia il prossimo 29 aprile. Manca sempre meno NON VEDO L’ORAAAAA facebook

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