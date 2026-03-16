Sono passati vent'anni da quando Anna Wintour partecipò alla prima del film indossando Prada. L'anno scorso, parlando con David Remnick del New Yorker, la direttrice ha raccontato che non sapeva affatto cosa aspettarsi, ma che alla fine ha trovato la pellicola divertente e «onesta» (o, letteralmente, un «colpo leale»). A distanza di vent'anni, l'impronta culturale del Diavolo veste Prada non ha fatto che crescere e le sue battute più iconiche – da «Preparatevi alle barricate!» a «È tutto» – sono ormai entrate nel linguaggio comune. Wintour, che in questi stessi anni ha continuato a guidare Vogue con un'autorità rimasta intatta, ha abbracciato questa associazione, a volte persino giocando con la sua mitologia con un pizzico di divertimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Diavolo veste Prada si è preso gli Oscar 2026

Articoli correlati

Leggi anche: “Grazie Emily”: Anne Hathaway e Anna Wintour insieme sul palco degli Oscar 2026, il siparietto che cita “Il Diavolo veste Prada” è virale

Nel trailer di Il diavolo veste Prada 2 la cosa più strabiliante sono gli abitiAdoro guardare quelle interviste di Letterboxd in cui chiedono ai passanti di nominare i loro quattro film preferiti di sempre.

Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema

Altri aggiornamenti su Diavolo veste

Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2 lancia una borsetta piena di popcorn; Aperte le prevendite di Il Diavolo Veste Prada 2; Il diavolo veste Prada 2 , nel nuovo teaser Miranda ci regala una nuova battuta memorabile; Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser trailer del film con i personaggi ormai cult.

Il Diavolo veste Prada si è preso gli Oscar 2026Anna Wintour e Anne Hathaway si sono calate nel personaggio per consegnare i premi per i migliori costumi e miglior trucco e acconciatura ... vanityfair.it

Momento Il Diavolo veste Prada agli Oscar: Anna Wintour chiama Anne Hathaway Emily e passa oltreDurante la presentazione dei premi per costumi e trucco Wintour si lascia scappare un riferimento al film. Poi, con aplomb da Miranda Priestly, ignora la domanda dell’attrice ... rainews.it

L'attrice di "Il diavolo veste Prada" è salita sul palco insieme a Anna Wintour x.com

L'attrice Anne Hathaway è salita sul palco degli Oscar per annunciare i vincitori delle categorie Migliori costumi e Miglior trucco e acconciature insieme al vero 'Diavolo veste Prada', Anna Wintour: volto storico dell'edizione americana di 'Vogue', per la prima - facebook.com facebook