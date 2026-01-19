Gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, hanno formulato una risposta alla perizia presentata dalla famiglia di Chiara Poggi, riguardante gli accessi al computer di Alberto e la presenza di file nella cartella ‘Militare’. La replica mira a chiarire alcuni aspetti tecnici e a contestare le conclusioni della perizia, nel contesto del procedimento giudiziario relativo al delitto di Garlasco.

Gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, replicano alla perizia della famiglia di Chiara Poggi sugli accessi della giovane al pc di Alberto e alla cartella ‘Militare’, contenente file pornografici. Per i legali l’analisi forense è totalmente irrilevante e annunciano che saranno effettuati accertamenti anche sul computer della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Difesa Stasi: “Analisi Poggi irrilevante”. “In relazione alle notizie rese pubbliche settimana scorsa in merito ad asserite nuove scoperte sul pc di Alberto Stasi da parte della difesa della famiglia Poggi, il presunto dato, secondo cui Chiara avrebbe fatto accesso alla cartella ‘Militare’ proprio alle 22:00:00, oltre ad essere totalmente irrilevante in considerazione del rapporto tra Alberto e Chiara, ormai ben noto a tutti, va considerato con grande cautela, come certamente sanno i CTP che lo hanno fornito alla stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, gli avvocati di Stasi contro la perizia dei Poggi sugli accessi al pc di Alberto

I legali di Stasi contro la perizia dei Poggi sugli accessi di Chiara al pc di Alberto

Gli avvocati di Stasi hanno contestato la perizia dei Poggi riguardo agli accessi di Chiara al computer di Alberto, mettendo in dubbio i dati sulle visualizzazioni di fotografie pornografiche. È stata inoltre richiesta un'analisi approfondita anche del computer della vittima, al fine di chiarire la situazione e verificare l’attendibilità delle evidenze emerse. La vicenda si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario complesso e articolato.

Delitto di Garlasco, gli avvocati di Stasi: “Dati sui file visti da Chiara Poggi sul pc di Alberto non confermati e irrilevanti”

Gli avvocati di Alberto Stasi contestano l’interpretazione dei dati sui file visualizzati da Chiara Poggi sul computer del 12 agosto 2007, sottolineando che tali informazioni non sono state confermate né considerate rilevanti nel caso. La vicenda, che ha segnato la provincia di Pavia, rimane al centro di un’analisi legale accurata, senza enfasi o sensazionalismi, focalizzandosi sui fatti e sulle evidenze presentate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Delitto di Garlasco, gli avvocati di Stasi contro la perizia dei Poggi sugli accessi al pc di Alberto - Gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, replicano alla perizia della famiglia di Chiara Poggi sugli accessi della giovane al pc di ... lapresse.it