Il deficit pubblico della Germania ha registrato un incremento significativo nel 2025, raggiungendo livelli che non si vedevano dalla crisi energetica del 2022. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra gli analisti, poiché il disavanzo supera le aspettative delle previsioni iniziali. La situazione mette sotto pressione le finanze dello stato e complica le strategie di bilancio già critiche. L’annuncio si inserisce in un quadro di difficoltà economiche e politiche per la cancelleria attualmente al potere.

Altri guai travolgono la cancelleria di Frederich Merz, da quando è uscita la notizia che il deficit pubblico tedesco è aumentato di gran lunga nel 2025. Ha persino raggiunto un livello che non si vedeva dal 2022, da quando si è presentata la crisi energetica ha innescata dal conflitto tra Russia e Ucraina. A dare notizia di questa problematica economica rilevante sono stati i dati ufficiali dell’Ufficio federale di statistica Destatis. A quanto pare, il deficit totale dei bilanci federali, statali, comunali e della previdenza sociale è aumentato a 127,3 miliardi di euro, con un incremento di 22.9 miliardi di euro in confronto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il deficit pubblico della Germania è disastroso: un livello del genere non si vedeva dalla crisi energetica del 2022

“Crisi energetica peggiore di quelle del 1973, 1979 e 2022 messe insieme”. Dopo gli attacchi a Kharg petrolio oltre i 115 dollari a barileDue settimane fa aveva parlato della “più grande minaccia alla sicurezza energetica globale della storia”.

“I miei figli non potevano venire alla partita a causa del livello di abusi” Russell Martin rompe il silenzio sul disastroso incantesimo dei RangersRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

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