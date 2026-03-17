Un dirigente dei Rangers ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che i propri figli non potevano partecipare alla partita a causa di un livello di abusi. L'intervento viene riportato da un sito inglese e riguarda il disastroso episodio legato alla squadra. La notizia si concentra sui fatti e sulla comunicazione ufficiale, senza analisi o commenti.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’ultimo atto di Russell Martin come allenatore dei Rangers lo ha visto lasciare il Falkirk Stadium con una scorta della polizia per tenerlo lontano dai tifosi furiosi del club Ibrox. La prima grande battuta d’arresto di Martin è stata la sconfitta complessiva per 9-1 contro la squadra belga del Club Brugge negli spareggi di Champions League lo scorso agosto, e alla fine non si è più ripreso. Cinque mesi dopo, il quarantenne ha ora rivelato il suo incantesimo Ibrox durante un’apparizione su BBC Radio 5 Live’s Il club del lunedì sera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “I miei figli non potevano venire alla partita a causa del livello di abusi” Russell Martin rompe il silenzio sul disastroso incantesimo dei Rangers

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