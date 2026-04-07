Crisi energetica peggiore di quelle del 1973 1979 e 2022 messe insieme Dopo gli attacchi a Kharg petrolio oltre i 115 dollari a barile

Negli ultimi giorni, gli attacchi a un importante sito petrolifero hanno portato il prezzo del greggio oltre i 115 dollari a barile, facendo salire la tensione sui mercati energetici. Qualche settimana fa, un esperto aveva definito questa situazione come la più grave minaccia alla sicurezza energetica mai registrata, paragonandola alle crisi del 1973, 1979 e 2022, tutte insieme. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con effetti che si fanno sentire a livello globale.

Due settimane fa aveva parlato della “più grande minaccia alla sicurezza energetica globale della storia”. Ora, di fronte alla continua escalation militare degli Stati Uniti e a poche ore dalla scadenza dell’ ennesimo ultimatum di Donald Trump all’Iran sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, Fatih Birol specifica che la crisi causata dagli attacchi di Usa e Israele contro Teheran è “più grave di quelle del 1973, 1979 e 2022 messe insieme”. Peggio che negli anni dell’austerity seguiti alla guerra del Kippur, dunque, e molto peggio che dopo l’invasione russa dell’Ucraina. In un’intervista a Le Figaro pubblicata lunedì, il direttore della International Energy Agency spiega che “il mondo non ha mai sperimentato un’i nterruzione dell’approvvigionamento energetico di tale portata ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Crisi energetica peggiore di quelle del 1973, 1979 e 2022 messe insieme”. Dopo gli attacchi a Kharg petrolio oltre i 115 dollari a barile Leggi anche: Il prezzo del petrolio supera i cento dollari al barile dopo attacchi iraniani Lo Stretto di Hormuz è chiuso. Perché l’Italia rischia la crisi energetica peggiore dal 1973Largo appena 33 km nel punto più stretto, transitano circa 14-20 milioni di barili al giorno, pari al 20% del petrolio mondiale. Temi più discussi: 4 di sera Weekend: Davide Tabarelli: Se Hormuz resta chiuso, crisi energetica peggiore degli anni '70 Video; Lo Stretto di Hormuz è chiuso: è la crisi energetica peggiore della storia?; Guerra in Iran come il Covid, la peggiore crisi energetica: allarme della Banca Mondiale; Allarme Ue: Il razionamento dei carburanti va messo in conto. Così i diversi Paesi si preparano all'austerity. L’allarme dell’AIE: questa è la peggiore crisi energetica di quelle del 1973, 1979 e 2022 messe insiemeIl mondo sta affrontando una crisi energetica senza precedenti, che sta avendo degli effetti ancora peggiori dei grandi shock petroliferi del secolo scorso ... energiaoltre.it Il capo dell’IEA: blocco di Hormuz peggiore crisi energetica della storiaInvesting.com - Il capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) ha dichiarato martedì che l’attuale interruzione delle forniture energetiche globali causata dal blocco dello Stretto di Hormuz ... it.investing.com La crisi energetica, i vincoli di bilancio, la crescita a zero, lo spread che sale, i ministri che cadono come foglie e una legge elettorale da approvarsi da soli: questa è la situazione in cui si trova il governo, che deve aggrapparsi alla speranza che Trump distrugg - facebook.com facebook Cina pronta a crisi energetica da primo mandato Trump, come sta rispondendo x.com