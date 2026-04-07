Il tennista ha esordito in una competizione sulla terra battuta, dichiarando di dover modificare il suo stile di gioco. Nel secondo set, ha infatti dato il meglio, mostrando una prestazione notevole. Dopo l'incontro, ha espresso soddisfazione per la propria prestazione, ritenendola positiva dal suo punto di vista. La partita ha evidenziato alcuni miglioramenti nel suo modo di affrontare la superficie, nonostante le sfide iniziali.

“Sono contento, è stata una buona performance dal mio punto di vista”. Impossibile non essere d’accordo. 6-3, 6-0 in poco più di un’ora: Jannik Sinner batte nettamente Ugo Humbert e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo, dove oggi erano tre gli italiani impegnati. Una partita quasi perfetta del numero due al mondo e non era scontato: il debutto sulla terra è sempre particolare per le condizioni di gioco, soprattutto se di fronte c’è un tennista esperto come Humbert, che al top può creare fastidi a chiunque. “Era il primo match sulla terra, devo cambiare lo stile di gioco, adeguarmi ad alcune circostanze: le prime due partite, il primo torneo non sono mai facili, non c’è tanto tempo per adattarsi ma sono felice di poter giocare qui un altro match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il debutto sulla terra di Sinner: “Devo cambiare il mio stile di gioco”. Il suo secondo set però è già mostruoso

Jannik Sinner guarda lontano: “Devo trovare la giusta scivolata e cambiare stile di gioco. Si lavora per il Roland Garros”Jannik Sinner ha travolto Ugo Humbert con il perentorio punteggio di 6-3, 6-0 e si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo.

"Ora devo fare attenzione". Kate ha modificato il suo stile di vita dopo la diagnosi di cancroLa principessa Catherine ha parlato della sua diagnosi di cancro in diverse occasioni, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla...

Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Montecarlo Masters 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Atp Monte Carlo, Sinner parte forte in doppio: avanti agli ottavi; Ranking Atp, chi difende più punti sulla terra rossa? Sinner e Alcaraz...; Quando gioca Sinner a Montecarlo? Due ipotesi per il debutto. Uno o nessun giorno di pausa?.

ATP Montecarlo: debutto Senza problemi per Sinner, Humbert sconfitto in due setJannik Sinner conferma il suo straordinario momento di forma anche sulla terra battuta e supera senza problemi Ugo Humbert al Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro si impone con un netto 6-3 6-0 in po ... lamilano.it

Montecarlo, oggi Sinner-Humbert al secondo turno - Il match in direttaJannik Sinner debutta all'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, nel match del secondo turno affronta il francese Hugo Humbert, 27 anni e numero 34 ... adnkronos.com

Sinner ha dato un consiglio prezioso a Vavassori prima della finale di doppio a Miami “Attento all'ora, l'ombra sarà in mezzo al campo”. Un dettaglio che ha fatto la differenza, come confermato dal torinese: https://fanpa.ge/10Yme - facebook.com facebook

#Sinner- #Humbert diretta Masters 1000 di Montecarlo: Jannik vince 6-3 6-0 all'esordio LIVE x.com