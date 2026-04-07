Jannik Sinner si prepara per il prossimo impegno al Masters 1000 di Montecarlo dopo aver sconfitto Ugo Humbert con un punteggio di 6-3, 6-0, assicurandosi l'accesso al terzo turno. Il tennista italiano ha dichiarato di voler migliorare il suo gioco, concentrandosi sulla tecnica della scivolata e sul cambio di stile. Il suo obiettivo è arrivare al meglio al torneo di Parigi, il Roland Garros.

Jannik Sinner ha travolto Ugo Humbert con il perentorio punteggio di 6-3, 6-0 e si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il fuoriclasse altoatesino ha ruggito in maniera perentoria sul Ranieri III, debuttando in maniera agevole contro il francese e meritandosi il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa del Principato, dove ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra l’argentino Francisco Cerundolo e il ceco Tomas Machac. Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro, che ha segnato il ritorno sul mattone tritato dopo praticamente un anno (dalla finale persa al Roland Garros con tre match-point non fruttati): “Buona performance, bisogna cambiare un po’ lo stile di gioco e adeguarsi ad alcune circostanze. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner guarda lontano: “Devo trovare la giusta scivolata e cambiare stile di gioco. Si lavora per il Roland Garros”

Dopo lo stop a Doha l’altoatesino vuole ritrovare le sue sicurezze. Sinner guarda avanti. Priorità Roland GarrosJannik Sinner ammette di essere in un momento di particolare e che deve ritrovare un po’ di fiducia nei suoi mezzi.

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SINNER HA FRETTA ALL'ESORDIO Troppo Jannik per il francese Humbert: Sinner si porta a casa il match d’esordio al torneo monegasco in poco più di un’ora. Ora affronterà il vincente di Cerúndolo-Machác #Tennis #RolexMontecarlo #Sinner x.com

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