La principessa Catherine ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro e ha deciso di cambiare il suo stile di vita. In diverse interviste, ha condiviso il suo percorso e ha parlato dell’importanza di prestare attenzione alla salute. La sua comunicazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e a supportare chi sta affrontando una situazione simile.

La principessa Catherine ha parlato della sua diagnosi di cancro in diverse occasioni, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione, ma anche far sentire la sua vicinanza a quanti stanno affrontando lo stesso percorso. Pur non avendo mai specificato l’esatta natura del tumore, Kate ha sempre offerto agli altri esperienza e comprensione, trattando l’argomento con delicatezza e incrollabile speranza. Negli ultimi giorni, in due occasioni diverse e in due modi altrettanto differenti, la futura Regina ha ricordato di nuovo la malattia, raccontando uno dei più importanti cambiamenti nel suo stile di vita e mostrando l’importanza della gratitudine e della fiducia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ora devo fare attenzione". Kate ha modificato il suo stile di vita dopo la diagnosi di cancro

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