Il coreografo Roberto Tedesco ospite del Network Internazionale Danza Puglia

Domenica 12 aprile alle 19, al Teatro Traetta di Bitonto, si terrà una nuova tappa della rassegna di danza contemporanea organizzata dal Network Internazionale Danza Puglia. L’evento vede come ospite il coreografo Roberto Tedesco e fa parte di una serie di spettacoli promossi con il supporto di enti locali e nazionali, tra cui il Comune di Bitonto, Puglia Culture e il Ministero. La manifestazione è diretta da Ezio Schiavulli e Anna Moscatelli.

Domenica 12 aprile, ore 19, torna al Teatro Traetta di Bitonto L’Arte dello Spettatore: la rassegna di danza contemporanea diretta da Ezio Schiavulli e Anna Moscatelli per il Network Internazionale Danza Puglia e realizzata con il sostegno di Comune di Bitonto, Puglia Culture, Ministero della Cultura e Regione Puglia. In scena We are our Roots creazione di Roberto Tedesco con la danzatrice Laila Lovino e il compositore e musicista Luca Pizzetti; accompagnato dal suono ipnotico dell’handpan, lo spettacolo esplora il viaggio dell’interprete tra partenze, arrivi e ritorni, percorrendo linee invisibili tracciate dallo spazio e dal corpo. Al centro, il tema delle radici: ciò che ci è stato tramandato dalla famiglia e dalle esperienze. 🔗 Leggi su Baritoday.it Il coreografo Emanuel Lo torna a Forlì con un corso intensivo di danza hip hopIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Il mondo brucia, Trump danza: il video del network francese imbarazza gli Stati Uniti e diventa viraleUn network televisivo francese ha catturato l’attenzione globale con un montaggio video, diventato rapidamente virale, che mette a confronto diretto...