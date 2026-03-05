Il coreografo Emanuel Lo torna a Forlì con un corso intensivo di danza hip hop

Il coreografo Emanuel Lo ritorna a Forlì per un corso intensivo di danza hip hop. L’evento si svolge in tre appuntamenti e si rivolge a chi desidera perfezionare le proprie competenze e creare una coreografia originale. Emanuel Lo guiderà i partecipanti attraverso sessioni pratiche e sessioni di lavoro strutturato, con l’obiettivo di sviluppare un percorso artistico dedicato alla danza urbana.

Emanuel Lo torna a Forlì con un progetto speciale dedicato alla formazione e alla crescita artistica: un percorso intensivo di hip hop articolato in tre appuntamenti, pensato per lavorare in modo strutturato alla creazione di una coreografia originale.Le date dell'evento saranno il 22 marzo, il 19 aprile e 17 maggio, all'Explodance di Enrica Ferretti in via Carlo Grigioni 3 a Forlì. Durante il percorso verrà... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Danza, il “Béjart dell’hip-hop” Mourad Merzouki arriva a Bologna

La Notte Viola: a Rimini danza, hip hop e cinema per la ricerca sull’epilessiadi Massimiliano Craus Una volta tanto la danza si fa portavoce di uno spettacolo e di un palcoscenico ben diversi da quelli consueti.

