Il coreografo Emanuel Lo torna a Forlì con un corso intensivo di danza hip hop

Da forlitoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coreografo Emanuel Lo ritorna a Forlì per un corso intensivo di danza hip hop. L’evento si svolge in tre appuntamenti e si rivolge a chi desidera perfezionare le proprie competenze e creare una coreografia originale. Emanuel Lo guiderà i partecipanti attraverso sessioni pratiche e sessioni di lavoro strutturato, con l’obiettivo di sviluppare un percorso artistico dedicato alla danza urbana.

Emanuel Lo torna a Forlì con un progetto speciale dedicato alla formazione e alla crescita artistica: un percorso intensivo di hip hop articolato in tre appuntamenti, pensato per lavorare in modo strutturato alla creazione di una coreografia originale.Le date dell'evento saranno il 22 marzo, il 19 aprile e 17 maggio, all'Explodance di Enrica Ferretti in via Carlo Grigioni 3 a Forlì. Durante il percorso verrà...

