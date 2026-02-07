Cortina il riscatto della fatica | il bambino della neve sul palco canta l' inno con gli storici fondisti mentre Laura Pausini lo intona a San Siro

A Cortina, il bambino che ha conquistato il pubblico con la sua innocenza sale sul palco per cantare l’inno durante l’apertura dei Giochi. Accanto a lui, i campioni di fondo ascoltano attenti, mentre Laura Pausini si esibisce a San Siro. È una scena che simboleggia la fatica e la voglia di tornare alla normalità dopo mesi di difficoltà. La manifestazione si tiene non senza ostacoli, ma questa volta la fatica sembra ripagare con un sorriso e un gesto di speranza.

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Il bambino della neve. Non poteva esserci presenza più simbolica, per l’apertura dei Giochi faticosamente diffusi sul piano dei trasporti, dell’11enne fatto scendere dal bus perché privo del biglietto olimpico e ritornato a casa dopo aver camminato al gelo per sei chilometri. Eccolo qua il piccolo Riccardo, alle spalle del coro di montagna che intona l’inno di Mameli dal centro di Cortina d’Ampezzo, in perfetto sincrono con Laura Pausini dallo stadio San Siro di Milano, di bianco vestito sul palco accanto agli storici fondisti Pietro Piller Cottrer, Fulvio Valbusa e Giorgio Di Centa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà allo Stadio di San Siro.

Laura Pausini ha aperto ufficialmente le Olimpiadi di Milano-Cortina cantando l’Inno di Mameli a San Siro.

