A Piazzola sul Brenta è stata avviata un'iniziativa denominata «cohousing sociale» che prevede la realizzazione di due abitazioni condivise. Queste strutture, in grado di ospitare fino a otto persone, sono state messe a disposizione dal comune per favorire l’accesso a un alloggio a chi si trova in condizioni di precarietà abitativa. L’obiettivo è offrire una soluzione abitativa alternativa rispetto al mercato degli affitti.

Due abitazioni capaci di ospitare fino a otto persone. Si chiama «cohousing sociale» ed è l'iniziativa portata avanti dal comune di Piazzola sul Brenta, allo scopo di dare un tetto sopra alla testa a tutti coloro che versano in condizioni precarie. A guidare il progetto è la vicesindaca e assessora ai Servizi Sociali Cristina Cavinato, che ha dichiarato: «Il contesto territoriale sta attraversando una fase di criticità abitativa, caratterizzata da una scarsa disponibilità di alloggi in affitto o da costi elevati per contesti familiari a basso reddito». Secondo la vicesindaca, a pagarne le conseguenze sono soprattutto «le persone sole, gli anziani isolati e i giovani con contratti di lavoro a tempo determinato e a basso reddito», tutti individui ai quali «l'accesso al libero mercato immobiliare risulta precluso». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Due case condivise contro il caro affitti, l'iniziativa a Piazzola

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