Il governo spagnolo ha presentato un pacchetto di misure volte a calmierare i costi degli affitti. Tra queste, un maxi-sconto fiscale rivolto ai proprietari che decidono di non aumentare i canoni di locazione. Questa iniziativa mira a favorire la stabilità del mercato immobiliare e a ridurre le difficoltà delle famiglie nell’accesso alla casa. Le nuove politiche rappresentano un passo importante nella gestione della crisi degli affitti in Spagna.

Il governo spagnolo ha annunciato un nuovo pacchetto di misure per contrastare la crisi degli affitti. Il presidente del Consiglio, Pedro Sánchez, ha presentato una serie di interventi “urgenti e incisivi” per il mercato delle locazioni, che saranno approvati nelle prossime settimane tramite un decreto-legge. Il fulcro dell’iniziativa è un incentivo fiscale totale (esenzione IRPF al 100%) per i proprietari che rinnoveranno i contratti senza aumentare il canone agli inquilini. “È semplice: chi garantisce un alloggio dignitoso verrà sostenuto, chi specula verrà fermato”, ha dichiarato Sánchez durante l’avvio dei lavori di demolizione dell’ex caserma di Campamento a Madrid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le mosse di Sánchez contro il caro affitti in Spagna: maxi-sconto fiscale ai proprietari che non aumentano i canoni

Leggi anche: Emergenza abitativa. Il ‘caro affitti’ fa volare i prezzi dei trilocali: canoni fino a 1000 euro

Leggi anche: Affitti brevi, anche Milano vieta le keybox: 400 euro di multa ai proprietari che le utilizzeranno