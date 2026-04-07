Il comico Andrea Perroni in spettacolo a Viterbo

Il comico Andrea Perroni sarà a Viterbo con lo spettacolo “La fine del mondo”. L’evento si terrà domenica 12 aprile alle ore 17,30 nel teatro San Leonardo. Perroni, noto per il suo ruolo in Colorado Cafè Live, presenterà uno spettacolo che rappresenta una nuova tappa del suo percorso artistico. La rappresentazione è rivolta al pubblico locale e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Il noto attore e comico Andrea Perroni fa tappa con il suo spettacolo “La fine del mondo” a Viterbo. Domenica 12 aprile, alle ore 17,30, l'amato volto di Colorado cafè live sale sul palco del teatro San Leonardo con uno spettacolo che segna una nuova fase del suo percorso artistico. Il costo del biglietto è di 27 euro. Acquistabile online sul sito di Archeoares oppure al Bistrot del teatro o all'Underground. Diversi studi affermano che il cervello continui a funzionare per circa quindici minuti dopo l'arresto del cuore. In questo tempo sospeso, Perroni immagina l'umanità di oggi, schiava della tecnologia e figlia della paura. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Il comico Andrea Di Castro al San Leonardo di ViterboLunedì 19 gennaio, alle ore 21, il teatro San Leonardo ospita il comico Andrea Di Castro. Il comico Andrea Pucci a Sanremo, ira del Pd: “è fascista”“Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e...