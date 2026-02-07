Questa mattina si è acceso un nuovo scontro intorno al Festival di Sanremo. Dopo l’annuncio della partecipazione di Andrea Pucci, il Partito Democratico ha subito preso posizione, accusando il comico di essere di destra, fascista e omofobo. I parlamentari chiedono spiegazioni ai vertici Rai sulla scelta di portare in scena un personaggio così controverso, mentre sui social monta la polemica e le critiche non si placano.

“Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale. Un tripudio di volgarità mista a razzismo. La Rai e il governo spieghino immediatamente cosa sta succedendo”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari Pd della commissione di vigilanza sulla Rai. “Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa body shaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Il comico Andrea Pucci a Sanremo, ira del Pd: “è fascista”

Il Festival di Sanremo torna sotto i riflettori dopo l'annuncio di Carlo Conti: Andrea Pucci sarà uno dei co-conduttori.

Andrea Pucci, chiamato a condurre una serata a Sanremo, finisce al centro di una bufera.

