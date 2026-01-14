Il comico Andrea Di Castro al San Leonardo di Viterbo
Il teatro San Leonardo di Viterbo ospita lunedì 19 gennaio alle 21 lo spettacolo
Lunedì 19 gennaio, alle ore 21, il teatro San Leonardo ospita il comico Andrea Di Castro. Lo spettacolo comico, dal titolo “Cromosoma x”, si trasforma in un dialogo tra un padre e un figlio che, forse, non nascerà mai immaginando un futuro in cui persino le cose più assurde diventano normalità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
