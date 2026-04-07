Il colosso turco ?i?ecam punta sull' Italia e Manfredonia | nuove prospettive nell' incontro col ministro Urso

Il gruppo turco Içeçam, attivo nel settore industriale, ha effettuato il suo primo investimento in Italia nel 2005 e ha recentemente ampliato la propria presenza nel territorio di Manfredonia. In un incontro con il ministro dello Sviluppo economico, sono state affrontate nuove opportunità di collaborazione e sviluppo tra le due nazioni. La società continua a consolidare i rapporti con l’Italia, rafforzando i legami commerciali tra i due paesi.

Durante l’incontro sono stati affrontati il percorso di investimento ventennale di Sisecam in Italia, i nuovi aumenti di capacità realizzati e il contributo offerto all’economia locale. Oggi Sisecam è uno dei maggiori investitori turchi in Italia e opera con quattro stabilimenti in tre diverse linee di business: vetro piano, prodotti chimici e refrattari. Considerando l’Italia come la sua ‘porta verso l’Europa’, l’azienda dà lavoro a oltre 600 persone e contribuisce all’economia locale con più di 60 milioni di dollari l’anno tramite la fruizione di servizi e l’acquisto di materie prime. Il forte impegno condiviso e i solidi rapporti con i dipendenti nelle aree in cui opera sostengono inoltre la crescita sostenibile di questo contributo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Vestas, Turco: “No una guerra tra territori, subito interrogazione a Ministro Urso”Tarantini Time Quotidiano“Questa mattina ho partecipato a un incontro con lavoratori e organizzazioni sindacali sul trasferimento di una sede di... Incontro tra Princi e il presidente del Kirghizistan Japarov: "Nuove prospettive di cooperazione UE-Asia Centrale"L'eurodeputata: "Incontro di alto profilo istituzionale che apre nuove traiettorie di cooperazione e conferma la qualità del dialogo avviato con...