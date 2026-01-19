Vestas, Turco: “No a una guerra tra territori”, subito chiediamo un intervento al Ministro Urso. Questa mattina, Tarantini Time Quotidiano ha partecipato a un incontro con lavoratori e sindacati riguardo al trasferimento della sede di Vestas da Taranto a Melfi, evidenziando le preoccupazioni sulla ricaduta occupazionale e sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano “Questa mattina ho partecipato a un incontro con lavoratori e organizzazioni sindacali sul trasferimento di una sede di Vestas da Taranto a Melfi. Taranto non può permettersi di perdere ulteriori posti di lavoro e insediamenti industriali, ma allo stesso tempo va evitato ogni rischio di contrapposizione sociale tra territori già duramente colpiti da crisi produttive e occupazionali, non risolte dal governo. La decisione aziendale, pur rientrando formalmente nelle prerogative dell’impresa, è stata assunta in modo unilaterale e senza alcuna interlocuzione preventiva con le parti sociali e sindacali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Vestas, Turco: “No una guerra tra territori, subito interrogazione a Ministro Urso”

A rischio quasi 200 lavoratori in Sicilia e Calabria, cercasi acquirente per l'ex Gicap: interrogazione al ministro Urso

Quasi 200 lavoratori in Sicilia e Calabria sono a rischio a causa della crisi dell'ex Gicap. Un'interrogazione al ministro Urso e un tavolo di crisi regionale cercano di trovare soluzioni rapide, ma la situazione rimane complessa. La vicenda evidenzia le difficoltà del settore della grande distribuzione alimentare e l'urgenza di un intervento concreto.

Leggi anche: Ex Ilva, i sindacati accusano il ministro Urso di tradimento: “Meloni intervenga subito”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Punti di Vista press. . EX ILVA, OGGI IN SENATO TURCO (M5S) CRITICA L'OPERATO DEL GOVERNO "Il Governo Meloni continua a ricoprire a non ammettere responsabilità gravissime sul siderurgico tarantino", questo uno dei punti maggiormente evidenzia - facebook.com facebook