In una città italiana, il Palazzo Binelli si apre nuovamente alle proiezioni con la decima edizione della mostra cinematografica cinese. L’evento si svolge in un’atmosfera di festa, con film provenienti dall’Estremo Oriente che vengono presentati al pubblico locale. L’iniziativa mira a promuovere l’incontro tra culture diverse attraverso il cinema, offrendo un’occasione per scoprire le produzioni cinematografiche cinesi. La manifestazione coinvolge anche incontri e dibattiti aperti ai visitatori.

Palazzo Binelli si trasforma in un ponte culturale tra Oriente e Occidente, ospitando un appuntamento che celebra l’integrazione e lo scambio artistico: la decima edizione della ‘ Mostra cinematografica cinese in Italia’. Dopo il grande fermento e il successo dei festeggiamenti per il Capodanno Cinese, Carrara conferma il suo ruolo centrale nel tessuto sociale e lavorativo della comunità asiatica, accogliendo per la prima volta in assoluto questa prestigiosa rassegna. L’appuntamento è fissato per sabato 11 aprile dalle 10 alle 12 a palazzo Binelli, sede della Fondazione CrC. Per questo debutto cittadino è stata scelta la pellicola ‘How Long... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cinema cinese. In città il festival. Pellicole e film dell’Estremo oriente

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