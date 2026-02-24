Il fronte dell' estremo oriente russo

Il Giappone si trova a fronteggiare una crescente pressione da parte di Pechino, causata da una serie di esercitazioni militari e dispute territoriali. La regione dell’Indo-Pacifico si infiamma, mentre le manovre cinesi aumentano di intensità vicino alle isole contese. Questa escalation crea preoccupazione tra le autorità giapponesi, che rafforzano i propri sistemi di difesa. L’attenzione si concentra ora sulle conseguenze di questa tensione crescente nella zona.

Il Cremlino chiude al dialogo con Tokyo sui Territori del nord, le quattro isole amministrate da Mosca, militarizzate e russificate da Putin. La Russia è ormai allineata alla Cina pure sulla propaganda antigiapponese L’asse del disordine globale vede diverse linee convergere, e nella regione dell’Indo-Pacifico il Giappone è sempre più al centro di una tripla vulnerabilità: la mobilitazione che arriva da Pechino, i segnali ostili che arrivano da Mosca e da Pyongyang. Shikotan, un’isola di circa 225 chilometri quadrati fra l’estremo nord del Giappone e l’Estremo oriente russo, è il simbolo della guerra ibrida su più fronti che Russia e Cina conducono, in modi diversi, contro Tokyo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

