Arriva il semaforo intelligente Legge il traffico riduce i tempi

È stato installato un semaforo intelligente in via Di Vittorio, all’incrocio con Villaggio Edera. Questo sistema monitorizza il traffico in tempo reale, ottimizzando i tempi di attesa e migliorando la circolazione. L’obiettivo è rendere più fluido il transito e ridurre i tempi di sosta agli incroci principali, contribuendo a una mobilità più efficiente e sostenibile nella zona.

Nuovo semaforo intelligente in via Di Vittorio: traffico più fluido all'incrocio con Villaggio Edera. È uno dei provvedimenti messi in campo dall'amministrazione comunale per rendere più scorrevole la viabilità in vista delle prossime Olimpiadi Invernali. È stato installato nei giorni scorsi il nuovo impianto semaforico in via Di Vittorio, all'incrocio con Villaggio Edera e via Giovanni XXIII. Un intervento atteso da tempo dai residenti e dagli automobilisti che quotidianamente percorrono questa zona, considerata una delle più congestionate del territorio comunale, soprattutto nelle ore di punta.

