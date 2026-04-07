Il centro Hason Ward è un nuovo giocatore della Reyer

La Reyer ha annunciato l’ingaggio di Hason Ward, un centro di 206 centimetri noto per le sue capacità difensive. Il giocatore, descritto come un “rim protector”, ha firmato un contratto con la società orogranata. Questa operazione rappresenta un nuovo acquisto per la squadra, che punta a rafforzare il reparto interno con l’atleta statunitense. Ward è riconosciuto per la sua attenzione alla fase difensiva sul campo.

Un nuovo centro per la Reyer. La società orogranata ha trovato l'accordo con Hason Ward, lungo “rim protector” di 206 centimetri che fa della sua spiccata propensione difensiva uno dei suoi punti di forza sul parquet. Nato a Saint Thomas, nelle Barbados, il 24 settembre 2000, è in possesso della doppia cittadinanza barbadiana e ruandese. Trasferitosi giovanissimo negli Stati Uniti, ha frequentato la Springfield Central High School in Massachusetts, dove ha subito messo in mostra il suo incredibile talento difensivo, arrivando a registrare ben 22 stoppate in una singola partita. A livello collegiale ha vestito prima la maglia della Virginia Commonwealth University (dal 2019 al 2022), venendo inserito nell'Atlantic 10 All-Defensive Team nel 2021. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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