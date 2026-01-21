Mercato granata | Gyabuaa è un nuovo giocatore della Salernitana

La Salernitana annuncia l’ingaggio di Emmanuel Gyabuaa, centrocampista di proprietà dell’Atalanta. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto a 400mila euro, condizionato alle presenze. Gyabuaa si unisce alla squadra guidata dal tecnico Giuseppe Raffaele, rafforzando il reparto mediano in vista della stagione. Un nuovo passo nel mercato granata, con l’obiettivo di consolidare la rosa e migliorare le prestazioni.

È il giorno di???????Emmanuel Gyabuaa. Il centrocampista di proprietà all'Atalanta è stato ufficializzato dalla Salernitana e approda alla Corte del tecnico Giuseppe Raffaele in prestito con obbligo di riscatto fissato a 400mila euro in base alle presenze. Gyabuaa, classe 2001, è nato il 21 settembre, giorno del Santo Patrono di Salerno, San Matteo. Ha origini ghanesi ma è nato a Parma. Nel suo percorso di crescita calcistica tra i settori giovanili di Parma e Atalanta c’è anche tutta la trafila delle Nazionali azzurre fino all’U20, compreso l’argento agli Europei Under 17 nel 2018 (Italia sconfitta ai rigori in finale dall’Olanda).🔗 Leggi su Salernotoday.it

