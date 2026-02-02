Zaragoza è un nuovo giocatore della Roma! L' arrivo a Fiumicino e il saluto ai tifosi
La Roma ha ufficializzato l’ingaggio di Bryan Zaragoza dal Celta Vigo, con un prestito dal Bayern Monaco. Questa mattina il giocatore è atterrato a Fiumicino e subito ha incontrato i tifosi, che lo hanno accolto calorosamente. Zaragoza ha firmato il contratto e ha già iniziato a conoscere i nuovi compagni di squadra. I tifosi della Roma sono entusiasti di vederlo in campo presto.
La Roma ha chiuso per Bryan Zaragoza, giocatore del Celta Vigo in prestito dal Bayern Monaco. Queste le immagini del suo arrivo a Fiumicino. Nelle prossime ore le visite mediche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bryan Zaragoza sbarca a Fiumicino: il nuovo acquisto della Roma inizia il suo percorso in giallorosso.
Bryan Zaragoza è arrivato a Roma.
