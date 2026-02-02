Zaragoza è un nuovo giocatore della Roma! L' arrivo a Fiumicino e il saluto ai tifosi

La Roma ha ufficializzato l’ingaggio di Bryan Zaragoza dal Celta Vigo, con un prestito dal Bayern Monaco. Questa mattina il giocatore è atterrato a Fiumicino e subito ha incontrato i tifosi, che lo hanno accolto calorosamente. Zaragoza ha firmato il contratto e ha già iniziato a conoscere i nuovi compagni di squadra. I tifosi della Roma sono entusiasti di vederlo in campo presto.

