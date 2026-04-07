Un candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il 2028 si presenta con caratteristiche precise: è un uomo, bianco, eterosessuale e cristiano. Questa descrizione si basa su informazioni ufficiali rilasciate dai membri del partito di appartenenza. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su esperienze o posizioni politiche, ma le caratteristiche personali sono state confermate da fonti ufficiali. La candidatura sembra puntare su un profilo tradizionale e riconoscibile.

Maschio, bianco, eterosessuale e cristiano. È questo l'identikit del candidato alla Casa Bianca per il 2028. Con un particolare non di poco conto. Non si tratta del cv richiesto dai talent scout del Partito repubblicano per il successore di Donald Trump. Se così fosse stato, ci saremmo già dovuti sorbire l'assalto dei progressisti woke al Grand Old Party con accuse annesse di razzismo, suprematismo bianco e via blaterando. A pretendere un candidato wasp, invece, sarebbero proprio i democratici. Nelle scorse ore, da Washington, sono infatti trapelate alcune voci sulla strategia che alcuni esponenti di spicco del Partito dell'asinello vorrebbero adottare per riconquistare la presidenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il cavallo di Troia della sinistra americana

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