La remigrazione è un cavallo di Troia con Annalisa Camilli

In questi anni è diventata mainstream, e sta contribuendo a cambiare il dibattito pubblico sull'immigrazione: capiamo che cos'è Il concetto di “remigrazione” è relativamente nuovo, ma è diventato centrale nel dibattito politico di tutta Europa: in questa puntata spieghiamo che cos’è, e perché è pericoloso. Con Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale esperta di migrazione. I consigli di Annalisa Camilli– Storia dell’immigrazione straniera in Italia di Michele Colucci – Il podcast Complotti di Leonardo Bianchi – Le radici profonde di Valerio Renzi Sul Post– Cos’è esattamente questa “remigrazione” – E i centri per i migranti in Albania? – L’accordo tra i paesi europei sull’immigrazione piace alla destra Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Temi più discussi: Remigrazione: Consulta provinciale per l’integrazione prende posizione; Tutti contro il corteo Remigrazione: ''Incitano alla deportazione etnica''. E si annuncia la contromanifestazione antifascista; Remigrazione: la neolingua e il razzismo della destra; Paddy Rodgers: Musei uniti contro la remigrazione, la cultura può vincere il razzismo.

Remigrazione? Non è estremismo, ma buon senso. Il vicepresidente Galateo si scaglia contro la Svp: Manifestare va bene, ma solo quando lo fa una certa parte politica?BOLZANO. La Soziale Mitte della Südtiroler Volkspartei ha confermato ufficialmente la propria partecipazione alla contromanifestazione prevista per il 28 febbraio a Bolzano, nata in risposta al raduno ... ildolomiti.it

GALATEO (FDI) * BOLZANO: «MANIFESTAZIONE ANTI-REMIGRAZIONE, DA SVP UN MESSAGGIO SBAGLIATO»Manifestazione anti-remigrazione, Galateo: Da SVP un messaggio sbagliato. L’annunciata partecipazione della parte di sinistra della SVP, la Soziale Mitte e ... agenziagiornalisticaopinione.it

