Recentemente si è scoperto che le telecamere di sorveglianza cinesi installate in Iran sono state utilizzate dal Mossad per ottenere informazioni. Questa rivelazione evidenzia come un sistema di sorveglianza interno del Paese si sia trasformato in una vulnerabilità significativa. La notizia cambia la prospettiva su come le tecnologie straniere possano influenzare le dinamiche di sicurezza di un sistema di controllo interno.

In pochi avrebbero detto, fino a poche settimane fa, che uno dei pilastri su cui la Repubblica islamica ha costruito negli anni il proprio sistema di controllo interno si sarebbe trasformato in una vulnerabilità strategica di prima grandezza. E invece è proprio grazie alle telecamere stradali e parte dell’infrastruttura di sorveglianza urbana di Teheran che i servizi israeliani hanno potuto raccogliere informazioni sui vertici iraniani, informazioni che poi ha impiegato per pianificare ed attuare le sue operazioni mirate, come quella che ha portato all’uccisione di Ali Khamenei il 28 febbraio scorso. E, forse, a Tel Aviv dovrebbero ringraziare Pechino per questo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un “cavallo di troia” cinese in Iran? Così le telecamere di Pechino hanno aiutato il Mossad

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