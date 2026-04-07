Il brand americano ha scelto Travis Kelce come ambassador e creativo | lo vestirà anche per il matrimonio con la popstar?

Un brand americano ha annunciato l'ingaggio di Travis Kelce come ambassador e creativo, con l’intenzione di vestirlo anche per il matrimonio con una popstar. Le collaborazioni tra marchi e celebrità sono frequenti nel settore moda, così come le partnership tra moda e sport, che sempre più spesso si intrecciano con collezioni e sfilate. La scelta di Kelce si inserisce in questa tendenza di sinergie tra diversi mondi dello spettacolo e dell’abbigliamento.

Le collaborazioni con le star, nel mondo della moda, non sono certo una novità. Così come non lo è la sinergia con il mondo dello sport, che influenza sempre più spesso collezioni e sfilate. Non dovrebbe quindi stupirci che Tommy Hilfiger abbia reclutato una star del football americano, tranne per il fatto che parliamo di Travis Kelce, promesso sposo della popstar Taylor Swift. Chi è Travis Kelce?. Con una lunga carriera nel Nfl (ha appena rinnovato il contratto con i Kansas City Chiefs) e tre vittorie del Super Bowl alle spalle, Travis Kelce è uno dei giocatori più apprezzati della sua generazione. Ma la sua popolarità non si limita ai meriti sportivi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il brand americano ha scelto Travis Kelce come ambassador e creativo: lo vestirà anche per il matrimonio con la popstar? Nozze Taylor Swift e Travis Kelce: smentito il matrimonio a giugnoTaylor Swift e Travis Kelce smentiscono le voci su un imminente matrimonio fissato per il 13 giugno presso l’Ocean House di Rhode Island. Tennis, Kia Italia ha scelto Lorenzo Musetti come brand ambassadorSi apre una nuova stagione di vittorie, tutta l’Italia se lo augura, per Lorenzo Musetti. Temi più discussi: Le fashion news del mese di aprile; Travis Kelce non è solo nuovo volto di Tommy Hilfiger: qui c’è dentro davvero; Travis Kelce non è solo nuovo volto di Tommy Hilfiger | qui c’è dentro davvero. Tommy Hilfiger sceglie Travis Kelce come creative collaboratorTommy Hilfiger 'fa touchdown' con Travis Kelce. La label del gruppo americano Pvh ha scelto il campione di football - tre ... pambianconews.com Tommy Hilfiger nomina la megastar Travis Kelce come ambassador e co-creatorLa partnership tra il brand di Pvh e l'icona del football americano debutterà con l'autunno 2026 e proseguirà nella spring 2027 con una capsule co-designed. it.fashionnetwork.com Travis Kelce e l’addio al celibato alle Bahamas in attesa di Taylor Swift Prima del matrimonio con Taylor Swift, Travis Kelce ha scelto di celebrare il suo addio al celibato in modo diverso dal solito. Niente feste sfrenate o notti indimenticabili, ma un momento - facebook.com facebook Taylor Swift agli iHeartRadio Awards 2026: sette premi, Travis Kelce e la macchina perfetta del pop globale • Taylor Swift ha dominato gli iHeartRadio Music Awards 2026 con sette premi su nove nomination. In platea c'era Travis Kelce. Sul palco, la soli… x.com